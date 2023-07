Der erste Trailer zu Harley Quinn: Staffel 4 ist ungefähr so verrückt und anzüglich, wie Sie es vielleicht erwarten

Wie wir vor ein paar Wochen berichtet haben, kehrt Harley Quinn am 27. Juli für eine vierte Staffel zurück. Jetzt haben wir einen ersten richtigen Trailer von dem, was noch kommen wird, und wenn Sie etwas Hypergewaltvolles, Vulgäres und Unausstehliches erwarten ... Nun, Sie werden so ziemlich genau das bekommen.

Die ersten drei Staffeln von Harley Quinn sowie die kommende vierte können auf (HBO) Max angesehen werden, und wir können sie sehr empfehlen. Neben einer kompromisslosen und unerwartet gewagten Präsentation gibt es auch eine beeindruckende Besetzung von Synchronsprechern, darunter Kaley Cuoco (Harley selbst), Alan Tudyk, Jason Alexander, Giancarlo Esposito, Michael Ironside, Wayne Knight und sogar James Gunn (der sich selbst spielt).