Der erste Trailer von Meg 2: The Trench ist der Wahnsinn

Kinogänger haben es schon immer geliebt, Raubtieren bei der Jagd auf ihre Beute zuzusehen, besonders wenn erstere riesig ist, aber es war immer noch überraschend zu sehen, wie beliebt The Meg nach seiner Premiere im Jahr 2018 wurde. Dies führte dazu, dass ein paar Monate später eine Fortsetzung angekündigt wurde, und das Warten darauf wird bald ein Ende haben.

Regisseur Ben Wheatley und seine Crew haben uns den ersten Trailer zu Meg 2: The Trench gegeben, der absolut klar macht, warum es kein "the" im Titel gibt, indem er enthüllt, dass Jason Statham, Wu Jing, Sophia Cai, Page Kennedy und andere gegen mehrere Megalodons kämpfen werden, was wie ein riesiger Tintenfisch und vielleicht sogar ein Tyrannosaurus Rex aussieht. Die Menschen scheinen diesmal jedoch besser vorbereitet zu sein, auch wenn allein der Anhänger mit Menschen gefüllt ist, die gefressen werden. Wir werden sehen, ob dies noch erfolgreicher sein kann als das Original, wenn Meg 2: The Trench am 2. August international Premiere feiert, bevor es am 4. August in die USA kommt.