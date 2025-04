Der erste Trailer für Tron: Ares ist hier

Wir haben uns gesehnt, gehofft und geträumt. Seit dem skandalös schlanken (und großartig klingenden) Tron: Legacy wird ständig über einen dritten Film der Tron-Franchise gesprochen. Ein Projekt, das aus verschiedenen Gründen nie zum Leben erweckt wurde – bis jetzt.

Man muss sich fast kneifen, denn Disney hat endlich den ersten Trailer zu Tron: Ares veröffentlicht, in dem Jared Leto in die Rolle des gleichnamigen fortschrittlichen Computerprogramms schlüpft. Ares gelingt es, sich aus dem Raster zu befreien und sich seinen Weg in die reale Welt zu bahnen.

Jeff Bridges kehrt natürlich in seiner ikonischen Rolle als Kevin Flynn zurück, und beide Schauspieler waren auf der CinemaCon anwesend, als der Trailer einem gespannten Publikum vorgestellt wurde. Und nach dem zu urteilen, was gezeigt wurde, erwartet uns etwas wirklich Spektakuläres – komplett mit einem Soundtrack, der von keinem Geringeren als Nine Inch Nails komponiert wurde.

Das könnte sich als absolut erstaunlich herausstellen. Schauen Sie sich den Trailer unten an. Tron: Ares kommt am 10. Oktober in die Kinos.