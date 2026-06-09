Der erste Trailer für Adventure Time: Side Quests ist hier

Es ist (fast) wieder Adventure Time, denn Finn und Jake sind wieder im Einsatz, kämpfen gegen Monster, retten Prinzessinnen und treiben allerlei Unfug in der Welt von Ooo. Obwohl ihre Hauptgeschichte abgeschlossen ist, haben die beiden noch viele unerzählte Geschichten, weshalb wir für eine Prequel-Serie in ihr Baumhaus zurückkehren.

Adventure Time: Side Quests zeigt Finn und Jake in Zeiten, in denen es keinen Lich gab und Abenteuer ihre Hauptsorge waren. Der Eiskönig, Prinzessin Bubblegum und weitere Nebendarsteller kehren zurück, und wir werden auch viele neue Gesichter kennenlernen.

Die Prequel-Show feiert am 29. Juni Premiere auf Disney+ und Hulu. Im untenstehenden Trailer bekommen wir einen Einblick in die hartnäckigen Action in Adventure Time: Side Quests sowie den neuen Kunststil, der dem Original ähnelt, mit deutlichen Unterschieden hier und da.