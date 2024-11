Der erste Titel des Esports World Cup 2025 steht fest

HQ

Wir wissen zwar, dass die Esports World Cup im Sommer 2025 für ein weiteres großes Festival zurückkehren werden, bei dem unzählige Spiele vorgestellt werden und die besten Teams und Spieler aus der ganzen Welt nach Saudi-Arabien strömen, um um ein Stück des zweifellos rekordverdächtigen Preispools zu kämpfen. Auch wenn wir wissen, dass dies wieder passiert, wissen wir noch nicht, welche Spiele vorgestellt werden.

Glücklicherweise scheint es im Gegensatz zum letzten Jahr, als wir in den Wochen und letzten ein oder zwei Monaten vor Beginn des Events von den enthaltenen Titeln erfuhren, so, als ob das Event 2025 auf Proaktivität ausgerichtet ist, da wir bereits von einem Spiel wissen, das ein Turnier anbieten wird.

Call of Duty: Black Ops 6 wird im Esports World Cup für ein Großereignis vorgestellt. Wir haben noch keine weiteren Details, aber was wir daraus ableiten können, ist, dass dies wahrscheinlich nach Abschluss der Saison 2025 Call of Duty League passieren wird (für die wir kürzlich den offiziellen Zeitplan erfahren haben), da die EWC in der Regel im Juli und August stattfindet, während die Championship Weekend der CDL normalerweise auf den Juni abzielt.