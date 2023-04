Der erste Teaser-Trailer von The Penguin bestätigt, dass die Dreharbeiten begonnen haben

Es ist 16 Monate her , seit Variety enthüllt hat, dass Colin Farrells The Penguin seine eigene Spin-off-TV-Serie bekommen wird, so dass sich die Fans des ikonischen Batman-Bösewichts schon lange mit einigen kleinen Details zufrieden gegeben haben. Das soll sich ändern.

Warner Bros. Discovery hat uns einen kurzen Teaser-Trailer zu The Penguin gegeben, der bestätigt, dass die Serie jetzt in Produktion ist. Es tut dies, während es Einblicke in das gibt, was uns erwartet, wenn die Show im Jahr 2024 zu HBO Max kommt (bald nur noch Max genannt), und es scheint, als ob Colin Farrells Charakter in The Batman etwas abgeschwächt wurde.