Der erste Teaser von Lilo & Stitch macht uns gespannt auf den kommenden Live-Action-Streifen

Während die Fans von Disneys jüngsten Live-Action-Remakes vieler seiner Animationsprojekte weniger begeistert waren, scheintLilo & Stitch die Live-Action-Alternative bisher auf eine positivere Art und Weise zu landen.

Es scheint vorsichtiger Optimismus zu sein, und obwohl viele der Kommentare zum Teaser-Trailer für den Film auf Disneys YouTube-Kanal besagt haben, dass Stitch großartig aussieht und dass die Fans es lieben, wie der ikonische Außerirdische eine Sandburg-Nachbildung des berühmten Disney-Schlosses zerstört, halten die Leute immer noch den Atem an, bis sie sehen, was Jumba und Pleakly und Gantu und das andere Außerirdische Kreaturen sehen tatsächlich so aus.

Bisher präsentiert dieser kurze Teaser jedoch ein ziemlich überzeugend aussehendes Remake eines der weniger bekannten, aber dennoch beliebten Animationsprojekte von Disney. Einen vollständigen Trailer werden wir zweifellos in den kommenden Monaten bekommen, denn es sind weniger als sechs Monate bis zur weltweiten Premiere des Films am 23. Mai 2025.