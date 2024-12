Der erste Teaser-Trailer von Superman wurde enthüllt, der vollständige Trailer diesen Donnerstag

HQ

Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, und es ist auch nicht ganz Superman. Stattdessen handelt es sich um einen Teaser-Trailer, der den ersten vollständigen Trailer für James Gunns kommenden Superheldenfilm ankündigt.

Auf Twitter/X haben wir gesehen, wie der Teaser live ging. Es zeigt das neue Superman Logo auf Metall. Vielleicht eine Tür, vielleicht ein Stück Boden, wer kann das sagen? Es taucht nur für ein paar Sekunden auf, bevor wir zu den Sternen hinaufgeschleudert werden.

Dann wird uns gesagt, dass der erste Trailer für den neuen Superman Film am 19. Dezember, also an diesem Donnerstag, erscheint. Die Ausstrahlung erfolgt genau um 6 Uhr PST, d. h. um 14 Uhr GMT/15 UHR MEZ.