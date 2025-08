Der erste Teaser für Spider-Man: Brand New Day ist bereits da

HQ

Wahrscheinlich habt ihr im Internet schon Videos und ähnliches gesehen, in denen die schottische Stadt Glasgow in ein Pseudo-New York City verwandelt wird, damit Marvel, Disney und Sony den erwarteten nächsten Marvel Cinematic Universe Film machen können, Spider-Man: Brand New Day.

Da viele Augen auf die Produktion des Streifens gerichtet sind, bekommt Sony einen Vorsprung, indem es bereits einen Teaser für den kommenden Film veröffentlicht. Freu dich nicht zu früh, denn es handelt sich nur um einen kurzen Teaser von acht Sekunden Länge, aber er gibt uns einen ersten Eindruck von Tom Hollands neuem Spidey-Anzug, der einen auffälligeren, hervorstehenden Netzstil haben wird, ähnlich wie die Versionen von Tobey Maguire und Andrew Garfield.

Schau dir den Teaser unten an, um einen Vorgeschmack auf "etwas Brandneues" zu bekommen, das am 31. Juli 2026 in die Kinos kommt.