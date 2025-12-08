Der erste Supergirl Trailer startet diese Woche

HQ

Wenn du Superman gesehen hast, weißt du, dass Supergirl, gespielt von Milly Alcock, ebenfalls in einer kurzen Szene auftaucht. Diesen Sommer bekommt sie ihren eigenen Film, schlicht Supergirl , der am 26. Juni in die Kinos kommt.

Da es nur noch sechs Monate dauert, könnte man meinen, es wäre Zeit für den ersten Trailer – und genau das passiert gerade. DC-Filmchef James Gunn hat über Threads angekündigt, dass wir uns auf den ersten Trailer in dieser Woche freuen können. Wir wissen nicht genau, wann er veröffentlicht wird, aber wir können im Beitrag einen kurzen Ausschnitt aus dem Film sehen.

<social>https://www.threads.com/@jamesgunn/post/DR-f9czkYoy/media</social>

Supergirl basiert auf dem Comic Supergirl: Woman of Tomorrow, der 2021–2022 veröffentlicht wurde und begeisterte Kritiken erhielt. Wenn Sie einen Vorgeschmack auf die Geschichte möchten, empfehlen wir, sie zu lesen.

Gunn hat zuvor gesagt, dass die Wahl von Alcock für die Rolle von Supergirl seine beste Besetzungsentscheidung überhaupt war, und basierend auf dem Wenigen, das wir in Superman gesehen haben, und der Szene im Threads-Post, fühlt es sich auf jeden Fall wie eine gute Wahl an – oder was denkst du?