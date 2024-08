Der erste Spieler, der 15k MMR in Dota 2 erreicht, wirft bei den Fans Fragen auf

HQ

Vor ein paar Monaten erreichte ein Dota 2 Spieler, der als ATF bekannt ist, mit 14.000 die damals anscheinend höchste MMR im Spiel. Für diejenigen, die es nicht wissen: MMR ist Ihre Rangliste in Dota 2. Für jedes Spiel, das du gewinnst, bekommst du etwa 30, und für jedes Spiel, das du in der Rangliste verlierst, verlierst du den gleichen Betrag.

Jetzt hat sich der 19-jährige Star Ws mit einer Punktzahl von 15000+ gezeigt, eine Leistung, die vor einer Weile noch nahezu unmöglich gewesen wäre. Aber mit den Double-Downs und der Effektivität, die sie beim Aufsteigen der Ränge haben, ist es einfacher, immer höher zu klettern.

Begeisterte Spieler des Spiels haben die Double-Downs und die Herangehensweise von Valve an sie schon seit einiger Zeit kritisiert, da sie in kurzer Zeit absurde MMR-Gewinne ermöglicht, die nicht unbedingt das Können eines Spielers widerspiegeln. Wenn das System jedoch an Ort und Stelle bleibt, wird es nicht mehr lange dauern, bis wir einen MMR-Wert von 16k sehen.