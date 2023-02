Der erste PlayStation State of Play 2023 wurde für Donnerstag bestätigt

HQ

Gerüchte, dass PlayStation einen neuen State of Play vorbereitet, machen seit Monaten die Runde, und jetzt ist es endlich offiziell.

Sony hat angekündigt, dass der erste State of Play 2023 am 23. Februar um 21 Uhr GMT / 22 Uhr MEZ beginnen wird. Uns wurde gesagt, dass die Show einen Blick auf fünf neue PlayStation VR2-Spiele und eine Handvoll Enthüllungen von Drittanbietern und Indies enthalten wird, bevor sie mit einer 15-minütigen Präsentation von Suicide Squad: Kill the Justice League endet.

Während dies für mich interessant klingt, ist es erwähnenswert, dass dies nicht der Ort für Neuigkeiten über Marvels Spider-Man 2, The Last of Us Multiplayer, Ghost of Tsushima 2 oder die anderen am meisten erwarteten PlayStation Studios-Spiele sein wird, da einige davon für den zweiten PlayStation Showcase des Unternehmens Ende Mai oder Juni gespeichert werden.