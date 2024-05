Der erste Patch von Hades II ist jetzt verfügbar und nimmt einige massive Änderungen vor

HQ

Hades II ist, obwohl es mehr Inhalte als sein Vorgänger hat, immer noch im Early Access, und es kann sich also viel ändern. Das erste Beispiel dafür ist der große neue Patch des Spiels, der letzte Nacht gelandet ist und einige Änderungen an der Mobilität von Melinoë, einen großen Schub beim Sammeln von Ressourcen und einige wichtige Fehlerbehebungen mit sich brachte.

In einem Beitrag auf Steam könnt ihr euch alle zusätzlichen Patchnotes durchlesen, aber die größten Änderungen betreffen euren Sprint und Sprint sowie das Sammeln von Ressourcen. In Bezug auf Ersteres ist Ihr Sprint jetzt schneller und das Wenden reaktionsschneller. Du kannst auch zuverlässiger sprinten, was bedeutet, dass du nicht mitten im Angriff von einem feindlichen Schlag erwischt wirst.

Außerdem müssen Sie nicht mehr viele Ressourcen für eine opfern. Die Sammelwerkzeuge in Hades II wurden überarbeitet, sodass das Werkzeug, das du nimmst, nur die entsprechende Ressource priorisiert, was bedeutet, dass du es bei deinen Durchläufen viel häufiger sehen wirst. Und für andere Ressourcen werden sie erscheinen, aber nur schwieriger zu sehen sein.

Dieser Patch fügt keine neuen Inhalte hinzu, und wir müssen warten, bis ein richtiges Update dafür veröffentlicht wird. Hoffentlich plant Supergiant, in den nächsten Monaten oder so einen zu haben.