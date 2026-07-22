Der erste neue DLC für Darkest Dungeon seit 2020 erscheint im August

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Darkest Dungeon bekommt einen neuen DLC. Mehr als zehn Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung des Spiels und sechs Jahre nachdem es zuletzt neue herunterladbare Inhalte erhalten hat, ist Red Hook Studios zurück und konzentriert sich auf seinen ursprünglichen Roguelike-Dungeon-Crawler.

The Fire's Edge soll laut einem neuen Beitrag auf Steam am 18. August erscheinen. Es bringt zwei neue Charaktere nach Darkest Dungeon, obwohl Spieler, die bereits in die Fortsetzung eingestiegen sind, wahrscheinlich mit den zusätzlichen verirrten Seelen vertraut sind, die ihren Weg auf der Alten Straße finden.

Der Duellant und der Ausreißer sind beide Helden, die ihr Debüt in Darkest Dungeon II gaben. Ersterer ist ein Schadensausteiler, der zwischen den Rängen deiner Gruppe wechseln kann. Plane ihre Züge im Voraus, und du wirst sehen, wie sie Feinde entlang der Old Road vernichtet. Die Runaway ist etwas weniger komplex, kann aber dennoch sehr positionell flexibel sein und nutzt ihr Burn, um Teams zu unterstützen, die Gegner betäuben, mischen und zurückstoßen wollen.

Das ist eine schöne Überraschung für Fans des Originals Darkest Dungeon, aber es fühlt sich etwas seltsam an, dass das ältere Spiel neue Inhalte bekommt, während die Fortsetzung seit über einem Jahr keinen DLC mehr erschienen ist. Vielleicht möchte Red Hook Studios einfach, dass wir uns erst einmal mit dem ersten Spiel vertraut machen, bevor wir zum zweiten zurückkehren. So oder so bekommen wir mehr von Darkest Dungeon.