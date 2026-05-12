Der Erste Minister tritt aus der Regierung von Keir Starmer zurück, da immer mehr Forderungen nach dem Rücktritt des Premierministers aufgerufen werden

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Nachdem die Rede des britischen Premierministers Sir Keir Starmer das Vertrauen in seine Führung nicht wiederherstellen konnte, sind weitere Abgeordnete und der Erste Minister seiner Regierung zurückgetreten und fordern, dass er im Prozess zurücktritt. Die Labour-Partei wurde nach den Kommunalwahlergebnissen, die für die aktuelle Regierung als katastrophal angesehen wurden, weitgehend ins Chaos gestürzt. Reform UK und die Grünen haben Labour in vielen Ratssitzen verdrängt, auch wenn die Partei weiterhin die überwiegende Mehrheit der lokalen Räte kontrolliert.

Laut The Guardian ist Labours Minister für Dezentralisierung, Glauben und Gemeinden der erste Minister geworden, der zurücktritt, um Keir Starmers Rücktritt zu fordern. Miatta Fahnbulleh sagte: "Ich fordere den Premierminister auf, das Richtige für das Land und die Partei zu tun und einen Zeitplan für einen geordneten Übergang festzulegen."

Starmer scheint allerdings keinen aktuellen Plan zu haben, irgendwohin zu gehen. Laut Nr. 10 sagte Starmer: "Wie ich gestern sagte, übernehme ich die Verantwortung für diese Wahlergebnisse und ich übernehme die Verantwortung für die Veränderung, die wir versprochen haben. Die vergangenen 48 Stunden waren destabilisierend für die Regierung, und das hat reale wirtschaftliche Kosten für unser Land und für Familien. Die Labour-Partei hat einen Prozess, um einen Führer herauszufordern, und dieser wurde nicht ausgelöst. Das Land erwartet von uns, dass wir mit der Regierung weitermachen. Das ist es, was ich tue, und das müssen wir als Kabinett tun."

Der ehemalige Schattenkanzler John McDonnell behauptet, dass die Rücktritte der Abgeordneten und die Aufforderung, dass Starmer dasselbe tut, Teil eines von Gesundheitsminister Wes Streeting inszenierten "Putsches" handeln. Es wird angenommen, dass Streeting eine der Top-Kandidaten sein könnte, um Starmers Rolle als Premierminister zu übernehmen, falls er zurücktritt.