Der erste KI-Roboter-Barkeeper hat sich auf den Weg ins Baseballstadion der Texas Rangers gemacht

Der erste "humanoide" Barkeeper-Roboter ist da. Ja, die Zukunft ist hier sicher. Nicht mehr lange, bis wir den iRobot-Traum leben. ADAM ist der Name dieses Roboters, und er wird auf dem Globe Life Field, der Heimat der Texas Rangers, installiert.

"ADAM hat in den letzten Monaten nach einem erfolgreichen Debüt fortschrittlicher KI-Funktionen auf der CES 2024 an Popularität gewonnen, und wir freuen uns, den Schwung mit der Aufnahme von ADAM in das berühmte Globe Life Field fortzusetzen", sagte Matt Casella, Präsident von Richtech Robotics, den Herstellern des Roboters. "Wir entwickeln die Technologie von ADAM ständig weiter, um eine außergewöhnliche, ansprechende und flüssige Interaktion mit Kunden und Kollegen in allen Branchen zu ermöglichen, und wir freuen uns darauf, ein neues Publikum mit unserem führenden Roboter interagieren zu sehen."

ADAM verfügt über zwei Roboterarme, fortschrittliche Sensoren und KI, mit denen er die Effizienz im Stadion steigern kann. Er wird sich dem Hospitality-Team anschließen, damit die anderen Mitglieder des Teams mehr mit den Besuchern im Stadion in Kontakt treten können.

