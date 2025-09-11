Der erste Hotfix von Cronos: The New Dawn beseitigt Fehler und behebt Probleme

HQ

Bloober Team hat uns mit seinem neuesten Survival-Horror-Werk, Cronos: The New Dawn, wirklich beeindruckt, da wir von seinen Innovationen und seiner Fähigkeit, Angst und Unbehagen hervorzurufen, fasziniert waren. Bisher scheinen viele Nutzer mit unserer Einschätzung des Spiels einverstanden zu sein, da es auf Metacritic beeindruckende 8,5 User Score hat, und das polnische Team versucht bereits, das zu verbessern, was es letzte Woche geliefert hat.

Der erste Patch für das Spiel ist da, obwohl es sich nur um einen Hotfix und nicht um ein vollständiges Post-Launch-Update für das Spiel handelt. Es befasst sich mit einer Reihe von Problemen, Bugs und Fehlern, die Fans gemeldet haben, und verbessert auch die Elemente der Lebensqualität.

Der Patch ist jetzt für PC, PS5 und Xbox Series X/S-Geräte verfügbar und wird auch sehr bald für Nintendo Switch 2 erscheinen, obwohl Bloober Team noch kein Datum genannt hat, wann der Hotfix auf der Plattform erscheinen wird.

Was dieser Patch betrifft, sehen Sie sich die vollständigen Hinweise unten an:

Behobene kritische Probleme:



Ein Absturz wurde behoben, der während eines der optionalen Dialoge mit dem Wächter auftreten konnte;



Es wurde ein Problem mit der Speicherkompatibilität behoben, das verhindern konnte, dass sich die Barrikade im Glockenturm der Kirche öffnete.



Es wurde ein Problem mit der Speicherkompatibilität behoben, das den Fortschritt beim Öffnen der Kirchentüren nach dem Lösen des Rätsels blockieren konnte.



Es wurde ein Problem behoben, durch das das Spiel einfrieren konnte, wenn Echos, Reiseberichte oder Audiologs in der japanischen Übersetzung angehört wurden.



Es wurde ein Kompatibilitätsproblem mit dem Spielstand behoben, bei dem der Pfadfinder während eines Bosskampfes verschwinden und nach dem Laden eines Spielstands nicht wieder auftauchte.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den das mehrmalige Speichern und Laden in Edwards Wohnung dazu führen konnte, dass eine der Aufzugsfensterscheiben in den Korridor wanderte und den Fortschritt des Spielers oder den Zugang zu optionalen Bereichen blockierte.



Es wurde ein Problem behoben, bei dem das automatische Speichern nicht ausgelöst wurde, wenn man den Keller in der Apartmentzone (Vergangenheit) betrat.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den der automatische Speichervorgang nicht ausgelöst wurde, nachdem der Boss in der Apartmentzone (Zukunft) besiegt wurde, wenn der Spieler den entsprechenden Erfolg bereits freigeschaltet hatte.



Es wurde ein Problem behoben, das Lumen-GI-Artefakte verursachte, wenn die Grafikvoreinstellung von Sehr niedrig auf eine höhere Einstellung geändert wurde.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den Gegner an Ort und Stelle stecken bleiben konnten, wenn sie keinen gültigen Weg zum Spieler hatten.



Kleinere behobene Probleme:



Es wurde ein Fehler behoben, durch den Waffen, die am Arbeitsplatz gekauft wurden, nicht für den Erfolg "Der Segen der Relikte" gezählt wurden.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Pfadfinder-Erfolg nicht freigeschaltet wurde, wenn der Spieler die Zwischensequenz vor der 15-Sekunden-Marke der Sequenz "Rückkehr aus der Kirche" übersprang.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Erfolg "Pyromane" für einige Spieler nicht freigeschaltet wurde.



Mehrere Angstfallen entfernt, die sich unter dem Boden im Kirchenbereich befanden;



Es wurde ein Problem behoben, durch das das Arbalest-Bild nach dem Start von New Game+ nicht im Shop sichtbar war.



Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Starten des Spiels ein leeres Popup mit der Aufschrift "Neuer Inhalt freigeschaltet:" angezeigt werden konnte.



Es wurde ein Problem behoben, bei dem sichtbare Streifenbildung im Pausenmenü auf HDR-Bildschirmen zu sehen war.



Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Eingangsbindung von Flammenwerfer/Fackel nicht angezeigt wurde, wenn sie der Taste F zugewiesen wurde.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den Beutekisten in der Nähe von Jędruśs Laden nicht mit Nahkampfangriffen zerstört werden konnten.



Es wurde ein Problem behoben, bei dem der HDR-Kalibrierungsbildschirm im Hauptmenü anders angezeigt wurde als im Pause-Menü.



Verbesserung der Lebensqualität: