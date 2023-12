Der erste GTA VI-Trailer wird 1 Minute und 31 Sekunden lang sein

HQ

Selbst die Ankündigung von Rockstar, dass der erste Grand Theft Auto VI-Trailer am 5. Dezember ab 14 Uhr GMT / 15 Uhr MEZ verfügbar sein wird, brach Rekorde auf Twitter / X, so dass es keinen Zweifel daran gibt, dass Millionen von Menschen in weniger als 24 Stunden auf denselben Youtube-Link klicken werden. Jetzt wissen wir, wie lange sie sich dasselbe Video ansehen werden.

Denn Rockstar hat die Youtube-Seite für den GTA VI-Trailer gepostet, was bedeutet, dass wir wissen, dass dieser erste Trailer genau 1 Minute und 31 Sekunden lang sein wird. Was hoffen Sie, wird morgen in diesen 91 Sekunden gezeigt und enthüllt?