Der erste F1 Trailer ist spektakulär: Brad Pitt als 60-jähriger Formel-1-Fahrer

F1, einer der am meisten gehypten Blockbuster des Sommers, veröffentlicht im ersten offiziellen Trailer (nach dem Teaser und einem Blick hinter die Kulissen) weiteres Filmmaterial. Der von Produzent Jerry Bruckheimer und Regisseur Joseph Kosinski stammende F1 könnte aufgrund seiner Authentizität leicht als der "Top Gun Maverick" der Formel 1 angesehen werden.

Tatsächlich arbeitet der siebenfache Champion Lewis Hamilton als Produzent und wurde in den letzten beiden Saisons während eines echten Grand Prix gedreht (mit einigen "Spoiler"-Szenen, die von denF1 tatsächlichen Zuschauern eingefangen wurden). Das einzige, was nicht allzu realistisch ist, ist, dass Brad Pitt, der 61 Jahre alt ist, die Hauptrolle spielen wird... Weg vorbei am ältesten aktuellen F1 Fahrer, Fernando Alonso (43). Nicht einmal in den 1950er Jahren fuhren Fahrer Rennen über 55 Jahre.

Aber das ist die Magie der Filme: Pitt spielt Sonny Hayes, der in den 1990er Jahren ein vielversprechender Fahrer war, aber einen Unfall erleidet, der seine Karriere fast beendet. 30 Jahre später wird er von einem Teambesitzer, gespielt von Javier Bardem, angesprochen, der ihn überzeugt, zurückzukehren und an der Seite eines Rookies (Damson Idris) zu fahren.

Der Realismus der Rennszenen wird im Trailer deutlich. Der Film wird ein wahres visuelles Schaufenster sein, das besser auf IMAX-Leinwänden zu sehen ist, und obwohl er von Apple produziert wurde, wird er am 25. Juni in die Kinos kommen.