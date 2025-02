Der erste DLC von The Rise of the Golden Idol erscheint nächsten Monat

HQ

Es ist fast an der Zeit, unsere Abenteuer in The Rise of the Golden Idol fortzusetzen. Das rätselhafte, erzählerische Spiel wird in den kommenden Wochen seinen ersten DLC veröffentlichen, einen DLC, der als The Sins of New Wells gilt, und einen DLC, über den wir noch ein paar andere kryptische Informationen haben.

In einem Steam-Blogbeitrag wurde uns mitgeteilt, dass sich dieser DLC um einen namenlosen Morddetektiv drehen wird, der an einen unbenannten Ort versetzt wurde. Hier werden er und sein Partner Cliff Savea beauftragt, eine Reihe von Morden zu untersuchen, während sie in das Reich des Mystischen hineingezogen werden. Uns wird konkret gesagt:

"Der Morddetektiv [geschwärzt] wurde in die [geschwärzt] versetzt, wo die Korruption so tief sitzt wie die Abwasserkanäle unter New Wells. Hier ist Kriminalität an der Tagesordnung. Doch als er und sein neuer Partner Cliff Savea eine Reihe brutaler Verbrechen untersuchen, werden sie in etwas viel Heimtückischeres hineingezogen... Lemurische Magie."

Insgesamt wird es vier Fälle zu lösen geben, von denen keiner bisher bekannt gegeben wurde. Was wir wissen, ist, dass der DLC 4,99 £/4,89 € kosten wird, auf PC und Konsolen erscheinen wird und anscheinend als Teil von Game Pass enthalten sein wird, da uns gesagt wurde, dass er "auch im [geschwärzten] Pass enthalten ist".

Das feste Veröffentlichungsdatum (außer März) ist ebenfalls geschwärzt, aber vielleicht können Sie den oben verlinkten Blogbeitrag Steam aufrufen, um die knifflige Ankündigung zu lösen und das genaue Startdatum zu erfahren.