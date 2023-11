Der erste DLC von Remnant II erscheint in ein paar Wochen

HQ

Gunfire Games hat angekündigt, dass der erste DLC für Remnant II bereits Ende dieses Monats erscheinen wird. Der DLC, der als The Awakened King bekannt ist, wird die Spieler an einer Vielzahl neuer Orte und Dungeons mit einer neuen Bedrohung konfrontiert und gleichzeitig neue Ausrüstung und Waffen verdienen.

Die Story-Synopsis für den DLC lautet wie folgt: "Der einzig wahre König, eine Figur, die von Überlieferungen durchdrungen ist, wurde aus seinem Schlaf geweckt und ist auf einem blutrünstigen Rachefeldzug. Während seiner Nahtodruhe von der finsteren Wurzel korrumpiert, sieht der verrückte König nun an jeder Ecke Verrat und startet einen unerbittlichen Vergeltungsfeldzug. Der DLC "Erwachter König" erzählt die Geschichte seiner Rache."

Der DLC wird auch einen neuen Charakter-Archetyp bringen, nämlich The Ritualist. Diese ist darauf spezialisiert, Statuseffekte zu nutzen, um Gegnern Schaden zuzufügen und sie zu besiegen.

Uns wurde gesagt, dass die Spieler das Basisspiel nicht beenden müssen, um auf diesen DLC zuzugreifen, und dass weitere Details über The Awakened King in einem zukünftigen Blogbeitrag bekannt gegeben werden, der sich auch mit einigen der Updates befasst, die gleichzeitig mit dem Start des DLCs in das Spiel eingeführt werden.

Das genaue Datum für die Ankunft von The Awakened King ist für den 14. November 2023 auf PC-, PS5- und Xbox Series-Konsolen festgelegt. Es wird als Teil des DLC Bundle veröffentlicht oder kann separat für 9,99 $ erworben werden. Die anderen beiden DLCs, aus denen das DLC Bundle besteht, werden irgendwann im Jahr 2024 erscheinen.

Seht euch unten den Ankündigungstrailer für den DLC an.