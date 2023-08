Der erste DLC von Park Beyond erscheint im September

HQ

Limbic Entertainment treibt seinen verrückten Themenpark-Simulationstitel Park Beyond im September mit der Veröffentlichung seines ersten DLC-Pakets auf die Spitze. Die neue Premium-Erweiterung mit dem Titel Beyond eXtreme soll am 29. September veröffentlicht werden und neue Missionen, zwei neue flache Fahrgeschäfte, Entertainer und über 250 Landschaftsgegenstände enthalten.

Die Veröffentlichung des DLCs fällt auch mit einem umfangreichen 2.0-Update zusammen, das Leistungsaktualisierungen, einen überarbeiteten Besucherstrom, eine Überarbeitung der Achterbahn und mehr enthält.

Unten könnt ihr euch den neuen Trailer zu Beyond eXtreme ansehen: