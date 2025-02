HQ

Im ersten DLC von Lies of P, der gerade seinen Enthüllungstrailer beim State of Play heute Abend veröffentlicht hat und einige neue Bosse sowie viel Gameplay in dieser neuen eisigen Umgebung zeigt, wird es kühl.

Wir haben zwar noch kein festes Veröffentlichungsdatum für diesen DLC bekommen, aber wir wissen, dass er diesen Sommer erscheinen wird, also werden wir hoffentlich bald mehr über die Erweiterung mit dem Titel Overture hören. In der Zwischenzeit könnt ihr euch den Trailer unten ansehen: