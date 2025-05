Der erste DLC von Kingdom Come: Deliverance II ist jetzt erhältlich

HQ

Der erste Story-DLC von Kingdom Come: Deliverance II - Brushes with Death - ist jetzt für Spieler erhältlich. In der ersten Erweiterung des umfangreichen historischen Rollenspiels von Warhorse Studios trifft der Protagonist Henry auf einen rätselhaften Künstler.

In der Geschichte sind Henry und dieser Künstler durch eine Reihe von Quests verwickelt, bei denen du mehr über die Vergangenheit des Künstlers erfahren musst. In diesem DLC erlebst du beide Karten in der Spielwelt, die automatisch zu deiner Bibliothek hinzugefügt werden, wenn du die Gold Edition oder den Expansion Pass gekauft hast.

Andernfalls können Sie den DLC für 4,99 £ kaufen. Neben den neuen Quests könnt ihr eure Schilde auch mit der neuen Funktion "Schildbemalung" modifizieren. Seht euch im folgenden Trailer an, was euch in Brushes with Death erwartet:

Kingdom Come: Deliverance II ist ab sofort für Xbox Series X/S, PS5 und PC verfügbar.