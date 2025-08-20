Der erste DLC von Inzoi nimmt dich mit auf einen kostenlosen Inselurlaub

HQ

Wenn Sie Inseln und Katzen schätzen, werden Sie wahrscheinlich die neueste herunterladbare Erweiterung für Inzoi genießen. Das Update ist völlig kostenlos und gibt deinen Charakteren die Möglichkeit, das gute Leben in einem Urlaubsort zu leben.

Hier ist, was Inzoi Studio über das Update sagt:

"Inzoi: Island Getaway ist der erste offizielle DLC von Inzoi. Schwimmen und schnorcheln Sie im kristallklaren Wasser von Cahaya, wo lebendige Korallenriffe, Meeresschildkröten und Delfine auf Sie warten. Entspannen Sie sich in einem Resort mit einer Vielzahl von Entspannungs- und Freizeitaktivitäten."

Der Trailer wurde auf der Gamescom gezeigt und gibt den Spielern einen ersten Vorgeschmack auf die sonnige Erweiterung. Inzoi ist derzeit im Early Access für PC und PS5 verfügbar, während Island Getaway offiziell am 20. August erscheinen wird.

Spielst du Inzoi und wie ist dein bisheriger Eindruck vom Spiel?