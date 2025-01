Der erste DLC von Dragon Ball: Sparking! Zero erscheint diese Woche

HQ

Wir wussten, dass wir den ersten DLC für Dragon Ball: Sparking! Zero irgendwann zwischen diesem Monat und März 2025 bekommen würden, und jetzt haben wir das Veröffentlichungsdatum. Das DLC-Paket "Hero of Justice" erscheint am 24. Januar 2025.

Der Early Access ist für Besitzer des Season Pass verfügbar und beginnt am 21. Januar um 00:00 Uhr MEZ. Das Hero of Justice Pack enthält 11 neue Charaktere, ein neues Kostüm und drei exklusive Schlachten.

Viele dieser Charaktere kennst du vielleicht, vor allem, wenn du den Film Dragon Ball: Super Hero gesehen hast. Alle Charaktere im DLC stammen aus diesem Film, einschließlich der Versionen von Piccolo und Gohan, die wir darin sehen, sowie der Antagonisten Gamma 1 & 2 und Cell Max. Einige der Charaktere sind auch nur andere Formen desselben Kämpfers, wie z.B. der orangefarbene Piccolo sowie die SH-Version, was bedeuten könnte, dass wir keine 11 völlig getrennten Charaktere bekommen, aber das hängt von deiner Definition ab, was genau ein völlig neuer Charakter ist.