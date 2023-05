Der erste Clip von Indiana Jones and the Dial of Destiny wurde enthüllt

HQ

Der erste Clip aus dem kommenden Film Indiana Jones and the Dial of Destiny wurde online gesichtet. Es zeigt eine Verfolgungsjagd in zwei Tuk Tuks, die von Indy und Phoebe Waller Bridges Charakter gefahren werden, die von einem Auto mit Mads Mikkelsen auf dem Rücksitz verfolgt werden.

Es scheint ein ziemlich normaler Action-Clip zu sein, obwohl einige ihn als umstritten empfinden, da es scheint, dass Indy in den Hintergrund tritt, um Phoebe Waller Bridges Charakter mehr ins Rampenlicht zu rücken. In Anbetracht der Nostalgie, die mit Indiana Jones verbunden ist, hat dies einige Fans in die falsche Richtung gerieben .

Schaut euch den Clip unten an und lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Indiana Jones and the Dial of Destiny feiert am Freitag bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere, aber wir werden noch eine Weile warten, bis wir ihn in den Kinos sehen.