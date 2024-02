Der erste Blick hinter die Kulissen von Terrifier 3 wurde veröffentlicht

Die blutige Rückkehr von Art the Clown auf die große Leinwand rückt immer näher, denn die Dreharbeiten zu Terrifier 3 haben begonnen.

Die Produktion ist in vollem Gange und Autor und Regisseur Damien Leone hat einen Blick hinter die Kulissen des kommenden festlichen Films geworfen. Auf Instagram teilte er das folgende Bild von Art, zusammen mit der Bildunterschrift: "Bist du bereit für mehr"?

Damien Leone verriet kürzlich: "Dieser Film wird dort weitermachen, wo der zweite Teil aufgehört hat, in der Irrenanstalt, also werdet ihr sehen, was dort passiert, welches Chaos sich entfaltet, denn zu sehen, wie Art und Victoria geendet haben, ist so verrückt, und zu sehen, wie sie aus dieser Situation herauskommen und was als nächstes passiert, wird wirklich wild sein."

Terrifier 3 kommt am 25. Oktober 2024 in die Kinos.