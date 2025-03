Der erste Blick auf eine Live-Action-Adaption des japanischen Psycho-Horrorspiels The Exit 8 ist da

In diesem Jahr kommen einige absolut erstaunliche Videospieladaptionen auf den Markt, wobei allein im April Netflix' Devil May Cry und auch Live-Action-Versionen von Minecraft, Until Dawn und mehr The Last of Us geboten werden. Der August wird auch etwas an der Live-Action-Front zu bieten haben, aber zugegebenermaßen nicht etwas, mit dem viele wahrscheinlich vertraut sein werden.

Das japanische Kult-Indie-Spiel The Exit 8, ein psychologischer Horror, der sich um einen Mann dreht, der versucht, aus einer endlosen japanischen U-Bahn-Station zu entkommen, bekommt eine Live-Action-Version, und wir haben gerade einen ersten Blick darauf geworfen bekommen.

Der Film trägt den Titel Exit 8 und wird am 29. August zuerst in die japanischen Kinos kommen, wobei unklare Pläne für eine internationale Veröffentlichung geplant sind. Zu dem, worum es in dem Film geht (abgesehen vom Offensichtlichen...), erklärte Regisseur und Drehbuchautor Genki Kawamura auf der Website von Toho Co. - nach der Übersetzung:

"Eine Endlosschleife aus Verwirrung und Angst in einem super-japanisch organisierten unterirdischen Gang.

Als ich auf "Exit 8" stieß, war ich begeistert, dass es sich um eine "Erfindung" aus Japan handelt, die auf der Weltbühne mithalten kann. Aber was für ein Film würde es sein? Ich habe bisher über 40 Filme gemacht, aber ich hatte noch nie einen so unsicheren Film. Ich dachte jedoch, dass dies die Art von Unterhaltung war, die ich in einem Kino erleben wollte, und wenn ich die Herausforderung annehmen sollte, Regisseur zu sein, wollte ich, dass es diese Art von Film wird.

"Kazunari Ninomiya spielt die Hauptfigur, die sich in einem unterirdischen Gang verirrt, der sich endlos dreht und ein seltsames Verhalten an den Tag legt, als hätte er einen eigenen Willen. Seine Figur hat keinen Namen. In der "Moderne", in der jeden Tag beängstigende und seltsame Dinge passieren, bat ich ihn, einen "Menschen" zu spielen, der die schwierige "Realität" überlebt."

Schauen Sie sich den Trailer für Exit 8 unten an.