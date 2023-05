Der erste Blick auf den kommenden Alien-Film gibt uns einen Einblick in eine ikonische Kreatur

HQ

Wir wissen seit einiger Zeit, dass Regisseur Fede Alvarez an einem neuen Film arbeitet, der in der Alien-Franchise spielt, aber jetzt, als Teil der laufenden CinemaCon-Nachrichten und in Anlehnung an Alien Day, hat der Regisseur einen ersten Blick auf diesen sehr kommenden Film geworfen.

Wie über Twitter gezeigt, zeigt dieses Bild einen Facehugger, der sich an einer Klappe festhält, alles in einem sehr futuristisch aussehenden Flur. Unnötig zu erwähnen, dass dieser Alien-Streifen nach ein paar Filmen, in denen die Ursprünge des Xenomorphs erforscht und diese Kreaturen in der Wildnis gesehen werden, zu den klaustrophobischen Wurzeln der Serie zurückzukehren scheint, wo im Weltraum niemand dich schreien hören kann.

Im Moment wird nicht erwähnt, wann dieser Alien-Film erscheinen wird, aber wenn man bedenkt, dass er jetzt in Produktion ist, können wir wahrscheinlich frühestens mit einem Premierentermin im Jahr 2024 rechnen.