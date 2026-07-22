Der erste Abschnitt des thailändischen Grenzzauns an der Grenze zu Kambodscha wurde fertiggestellt

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Obwohl die Feindseligkeiten zwischen Thailand und Kambodscha Ende 2025 mit einem bilateralen Abkommen endeten, nach einem Jahr mit 150 Toten und 300.000 Vertriebenen, glühen die Glut alter territorialer Streitigkeiten weiterhin.

Ein Spiegelbild der Fragilität dieses Friedens ist, dass Thailand begann, eine Mauer zu errichten, um die Grenze zwischen den beiden Ländern im Bezirk Pong Nam Ron zu trennen, etwa sieben Kilometer lang und aus Beton "widerstandsfähig gegen Handfeuerwaffen", so Reuters, der den Oberbefehlshaber der königlichen thailändischen Streitkräfte zitiert. General Ukrit Boontanon. Der Bau des ersten Abschnitts dieser Mauer, etwa 1,3 km lang, ist nun abgeschlossen, und es werden Pläne für ähnliche Bauwerke entlang der 817 Kilometer langen Grenze zwischen den beiden Ländern geprüft.

Während diese Mauer gebaut wird, bleiben thailändische und kambodschanische Truppen auf beiden Seiten der Grenze stationiert und warten darauf, was geschieht, unsicher, ob die Mauer ein Symbol für einen unsicheren Frieden oder ein Vorbote zukünftiger Konflikte sein wird.