Der Erfolg von The Super Mario Bros. Movie überraschte sogar Shigeru Miyamoto

The Super Mario Bros. Movie hat sich an den Kinokassen als großer Erfolg erwiesen. The Super Mario Bros. Movie stellt einen neuen Rekord für die beste Eröffnung eines Animationsfilms auf und hat trotz mittelmäßiger Kritiken Hunderte von Millionen Dollar eingespielt.

Der Erfolg des Films war für nicht wenige Leute überraschend, und einer von ihnen ist Marios eigener Schöpfer Shigeru Miyamoto. In einem Gespräch mit der japanischen Presse (danke, VGC) vor der Veröffentlichung des Films sagte die Spielelegende kürzlich: "Ich hatte einige Erwartungen, dass dieser Film auch gut laufen würde [wie der Super Nintendo World-Themenpark], aber ich war sehr überrascht, dass er über das hinausging, was ich mir hätte vorstellen können, als er endlich herauskam."

"Man braucht etwas Glück, um diesen Erfolg für einen Film zu erreichen. Während viele ausländische Kritiker dem Film relativ niedrige Bewertungen gegeben haben, denke ich, dass dies auch zur Bekanntheit und Begeisterung des Films beigetragen hat. Ich würde mich freuen, wenn die Zuschauer sagen könnten, dass sich die Definition dessen, was ein Film ist, durch diesen Film geändert hat. Das zeigt, wie viel Glück wir hatten."

Miyamoto enthüllte auch, dass das japanische Drehbuch von The Super Mario Bros. Movie unabhängig gehandhabt wird, was bedeutet, dass es nicht nur eine Kopie der englischen Version des Films sein wird. Wenn Fans einen Blick auf diese andere Version werfen möchten, können sie dies in ausgewählten Kinos in den USA tun, wie auf der offiziellen Twitter-Seite des Films beschrieben.

Waren Sie vom Erfolg von The Super Mario Bros. Movie überrascht?