Der Erfolg von Helldivers II weckt den Wunsch, Starship Troopers zu sehen

Starship Troopers erhielt bei seiner Veröffentlichung im Jahr 1997 gemischte Kritiken und erreichte an den Kinokassen kaum die Gewinnschwelle. Trotzdem gilt es mittlerweile als Kultklassiker, der in der Populärkultur eine große Rolle gespielt hat und dessen Spuren wir auch heute noch sehen. Zum Beispiel in Helldivers II.

Das äußerst beliebte Spiel von Arrowhead Game Studios hat zweifellos Starship Troopers als eine seiner Hauptinspirationen, und der große Erfolg des Spiels hat die Leute nun dazu gebracht, den Film noch einmal sehen zu wollen. X-Analyst MauroNL merkt an, dass der Film auf Seiten wie Television Stats, IMDB und Wikipedia einen großen Schub erhalten hat, so dass wir nicht allzu überrascht sein sollten, wenn die Streaming-Dienste, die die Rechte halten (Disney+ und wahrscheinlich ein paar andere), bald damit beginnen, den Film auf ihrer Startseite zu bewerben - obwohl er fast 30 Jahre alt ist und nichts Neues in Arbeit ist.