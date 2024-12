Der Erfolg von Arcane auf Netflix steigert die Einnahmen von League of Legends nicht

HQ

Das mutige Wagnis von Riot Games auf Arcane, ihre 250 Millionen Dollar teure Zeichentrickserie, die auf League of Legends basiert, hat sich nicht wie erwartet ausgezahlt. Trotz der überwältigenden Popularität und des Lobes der Kritiker hat die Serie nicht zu dem Anstieg der Einnahmen von League of Legends geführt, den sich Riot erhofft hatte. Einem Bericht von Bloomberg zufolge konnte Arcane nicht die finanzielle Wirkung erzielen, die erforderlich war, um seine hohen Produktionskosten zu rechtfertigen, so dass Riot Games seine Strategie neu bewertete.

Die Serie, die darauf ausgelegt war, neue Spieler für das Spiel zu gewinnen und die In-Game-Käufe zu erhöhen, blieb letztendlich hinter den Erwartungen zurück. Während Arcane anfänglich Interesse weckte, verließen viele der neuen Spieler League of Legends aufgrund der steilen Lernkurve des Spiels und seines kompetitiven Umfelds schnell. Die Entscheidung von Riot, die gesamte finanzielle Last des Projekts zu übernehmen, anstatt es an einen Dritten zu lizenzieren, verstärkte die finanziellen Risiken weiter, da die Einnahmen der Serie kaum die Hälfte der Produktionskosten deckten.

Angesichts dieser enttäuschenden Ergebnisse hat Riot Games erhebliche Veränderungen innerhalb des Unternehmens vorgenommen, einschließlich der jüngsten Kürzungen in der Unterhaltungssparte. Branchenexperten glauben, dass dies die Verlagerung des Fokus von Riot zurück auf sein Kernprodukt, League of Legends, widerspiegelt. Während das Unternehmen seine Geschäftsprioritäten anpasst, bleibt die Zukunft seiner Unterhaltungsprojekte, einschließlich potenzieller neuer Serien, ungewiss.

