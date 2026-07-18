Der Erfolg des S26 hält an: Samsung erhöht die Produktion um volle 50 %

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Vielleicht haben Sie gehört, dass Samsungs Galaxy S26 ein phänomenaler Erfolg war und sich einfach weiter verkauft. Südkoreas ETNews berichtet nun, dass der Erfolg keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, was Samsung dazu veranlasst, die Produktion um beeindruckende 50 % zu steigern.

Hinter diesem Erfolg stehen unter anderem erfolgreiche Kampagnen auf dem heimischen Markt mit attraktiven Rabatten, aber auch Bedenken, dass das Galaxy S27 aufgrund von Speichermangel deutlich teurer sein könnte. Außerdem lässt sich nicht leugnen, dass es ein sehr beeindruckendes Smartphone ist.