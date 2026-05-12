Der erfahrene Torwart Guillermo Ochoa blickt auf eine rekordbrechende sechste Weltmeisterschaft, genau wie Messi und Ronaldo

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Der 40-jährige Torwart Guillermo Ochoa wurde in die vorläufige Liste für die Weltmeisterschaft 2026 aufgenommen und wird voraussichtlich von Trainer Javier Aguirre in die endgültige Liste des mexikanischen Teams aufgenommen. Damit ist er einer von nur drei Spielern, die an sechs Ausgaben der Weltmeisterschaft teilgenommen haben (nach Deutschland 2006, Südafrika 2010, Brasilien 2014, Russland 2018 und Katar 2022), neben Cristiano Ronaldo für Portugal und Leo Messi für Argentinien, die ebenfalls in ihre Teams aufgenommen werden sollen.

Ochoa gab sein Debüt für Mexiko bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen, auch wenn er nicht spielte (er war dritter Torwart). Sein Debüt in der Nationalmannschaft gab er 2005, und er ging auch als dritter Torwart zur Weltmeisterschaft 2006. Auch bei der WM 2010 wurde er nicht eingesetzt, aber seine Bedeutung wuchs und er zeigte eine seiner denkwürdigsten Leistungen beim 0:0 gegen Brasilien bei der WM 2014, als er einen Kopfball von Neymar parierte, der mit Gordon Banks' Parade gegen Pelé 1970 verglichen wurde.

Im Verein spielte Ochoa zwischen 2003 und 2011 sowie zwischen 2019 und 2023 im Club América in der mexikanischen Primera División und spielte außerdem in der Ligue 1 (Ajaccio), LaLiga (Málaga, Granada), der belgischen Pro League (Standard Lüttich) und der Serie A (Salernitana). Derzeit spielt er in Zypern, bei AEL Limasol.

Ochoa hat 151 Einsätze für die mexikanische Mannschaft absolviert und wird im Falle einer Nominierung in den Freundschaftsspielen gegen Ghana am 22. Mai, Australien am 30. Mai und Serbien am 4. Juni antreten, bevor das Debütspiel des Turniers am 11. Juni gegen Südafrika stattfindet.