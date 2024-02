Der erfahrene Scream-Autor Kevin Williamson dreht eine TV-Serie, die auf Hitchcocks Fenster zum Hof basiert

HQ

Universal hat den erfahrenen Scream-Autor Kevin Williamson gebeten, Drehbücher für vier neue TV-Serien zu schreiben. Nicht alle dieser Projekte sind derzeit bekannt, aber eines davon ist ein Remake von Alfred Hitchcocks gefeiertem Das Fenster zum Hof. Zusätzlich zu dieser Serie wird er auch das Drehbuch für eine brandneue TV-Serie namens The Waterfront, The It Girl, die auf dem gleichnamigen Buch basiert, und The Game schreiben. Williamson selbst scheint sehr zufrieden zu sein:

"Ich könnte nicht begeisterter sein, Teil der Universal Television-Familie zu sein. Wenn man Fernsehen macht, ist es so wichtig, Partner zu haben, die an dich glauben, dich unterstützen und inspirieren. Bei Universal Television habe ich genau das gefunden. Ich freue mich, mit einem so großartigen Team zusammenzuarbeiten und das zu tun, was ich liebe."

Danke, Deadline.