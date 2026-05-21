Der erfahrene CEO Jeff Hilbert enthüllt, wie Spieladaptionen Entwicklern Geld einbringen

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Wir leben in einer Zeit, in der unzählige Videospiel-Adaptionen entweder veröffentlicht wurden, auf uns zukommen oder bald angekündigt werden. Wie Hollywood erkennt, dass man mit einer Adaption von Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Fallout, Borderlands (vielleicht nicht Borderlands) und ähnlichen sofort ein Publikum anziehen kann, springt es auf Gaming-IP. Aber wie funktioniert das für die Spieleentwickler und IP-Inhaber? Wie bekommen sie ein Stück vom Kuchen?

Wie der erfahrene Gaming-CEO und Gründer von Starting Point Games uns sagte, ist es nicht so einfach, sein Geld aus dem Erfolg der Adaption zurückzubekommen. "Wenn man ein Videospiel-IP an Hollywood lizenziert, kann man froh sein, wenn man eine Million Dollar mit der TV-Serie oder mit irgendetwas anderem verdient," erklärte Hilbert.

Stattdessen zieht eine Videospiel-Adaption ein neues Publikum in den bereits bestehenden Katalog des Entwicklers an. "Bethesdas [Angela Browder] sprach, und sie konnte nur so viele Informationen teilen, weil Microsoft ein börsennotiertes Unternehmen ist, aber sie sagte, als die Fallout-TV-Serie herauskam, haben wir nicht nur die Verkaufszahlen unserer neuesten Spiele gesehen, sondern auch den gesamten Katalog."

Hilbert, der an ein paar Resident-Evil-Projekten gearbeitet hat, sagte, dass es Leute gibt, die er getroffen hat und die nicht wussten, dass es Spiele gibt, die auf den Resident-Evil-Filmen basieren. Verrückt. Außerdem, um Hilberts heiße Meinungen zu Adaptionen abzuschließen, sagt er, dass nicht jeder Videospielfilm oder jede Serie den Kanon ihres Ausgangsmaterials respektieren muss. "Manchmal ergibt es in diesen Medien einfach keinen Sinn, das zu tun. Und ja, es tut mir leid, Street Fighter braucht tatsächlich eine Handlung, eine narrative Handlung für einen Film", sagte er.

Sehen Sie sich unten unser vollständiges Interview mit Hilbert an: