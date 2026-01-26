Der Erdrutsch in Indonesien in Westjava fordert mindestens 17 Tote

HQ

Mindestens 17 Menschen wurden getötet, nachdem am Wochenende ein Erdrutsch die indonesische Provinz Westjava getroffen hatte, wobei laut der Katastrophenschutzbehörde des Landes weiterhin Dutzende vermisst werden.

Der Erdrutsch traf das Dorf Pasir Langu in der Region Bandung Barat am frühen Samstag, nachdem am Vortag starke Regenfälle begonnen hatten. Das Dorf, das in einem hügeligen Gebiet etwa 100 Kilometer südöstlich von Jakarta liegt, hatte mehr als 30 Häuser, die unter Schlamm und Trümmern begraben waren.

Die Behörden gaben an, dass 73 Personen weiterhin vermisst werden, während die Such- und Rettungsaktionen andauern. Die Bemühungen wurden durch anhaltenden Regen, instabilen Boden und eingeschränkten Zugang zum betroffenen Gebiet behindert, was es schwerer Maschinen erschwert, den Standort zu erreichen. Retter verlassen sich in einigen Gebieten auf Drohnen und manuelle Suchaktionen.

Indonesiens Marinechef Muhammad Ali sagte, dass 23 Marineoffiziere unter den Eingeschlossenen gewesen seien. Die Beamten nahmen zum Zeitpunkt des Erdrutsches an einer Ausbildung der Grenzpolizei teil. Schlechtes Wetter hat bisher den vollständigen Einsatz von Rettungsressourcen verhindert.

Die Katastrophe ereignet sich in einer Phase extremen Wetters in ganz Indonesien. Sturzfluten haben in den letzten Tagen mehrere Regionen betroffen, darunter Westjava und Jakarta, und zwangen die Bewohner zur Evakuierung. Der Erdrutsch folgt auf tödliche Überschwemmungen und Erdrutsche auf Sumatra vor zwei Monaten, bei denen mehr als 1.200 Menschen getötet und über eine Million Menschen vertrieben wurden.