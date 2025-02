Der Epic Games Store hat im Jahr 2024 fast 600 Millionen kostenlose Spiele ausgegeben

HQ

Die Epic Games Store hat eine Reihe von Statistiken und Nutzertendenzen ab 2024 enthüllt. Der umfangreiche Bericht enthält eine Vielzahl von Daten zu Ausgaben, monatlichen Nutzern, Gesamtkonten und sogar, wie wichtig die kostenlosen Spiele für das Geschäft immer noch zu sein scheinen.

Der Bericht beginnt mit der Feststellung, dass die gesamte PC-Nutzerbasis für das EGS inzwischen 295 Millionen überschritten hat, mit fast 900 Millionen plattformübergreifenden Konten. Was den Übergang dieser Zahlen zu häufigen Nutzern betrifft, so wurde uns mitgeteilt, dass im Dezember 2024 74 Millionen monatlich aktive Nutzer auf der Plattform verzeichnet wurden, was tatsächlich einem Rückgang von 1 % gegenüber Dezember 2023 entspricht. Die gute Nachricht ist jedoch, dass die durchschnittliche MAU um 6 % auf 67 Millionen gestiegen ist, wobei 32 Millionen Menschen jeden Tag einchecken, was zu einer täglichen aktiven Nutzerzahl führt, die ebenfalls um 6 % gestiegen ist.

Was die Spielstunden betrifft, so sind diese im letzten Jahr um 10 % auf 7,72 Milliarden gestiegen, wobei 2,68 Milliarden davon auf Titel von Drittanbietern entfallen. Insgesamt hat dieses Maß an Aufmerksamkeit dazu geführt, dass PC-Spieler im vergangenen Jahr satte 1,09 Milliarden US-Dollar für das EGS ausgegeben haben, was einem Anstieg von 15 % entspricht. Dennoch gingen die Ausgaben von Drittanbietern tatsächlich um 18 % auf 255 Millionen US-Dollar zurück, was darauf hindeutet, dass die Ausgaben von Fortnite und dergleichen weiter expandieren und gedeihen.

Wenn es um kostenlose Spiele geht, wurden im vergangenen Jahr 89 verschiedene Spiele angeboten, mit insgesamt 595 Millionen kostenlosen Titeln, die im Laufe des Jahres zu den Benutzerbibliotheken hinzugefügt wurden. Die Vielfalt und die Gesamtsumme des Angebots bedeuten, dass Ihre Bibliothek um 2.229 US-Dollar an Wert gewinnen würde, wenn Sie jedes neue bereitgestellte Spiel hinzufügen würden, so Epic.

Sie können die vollständige Infografik unten sehen, die auch zeigt, welche Spiele die größten waren und wie die sozialen Kanäle von Epic abschneiden.