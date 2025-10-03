Der Epic Games Store fügt endlich eine Funktion hinzu, die Steam-Nutzer schon seit Jahren haben

HQ

Während der Epic Games Store seine kostenlosen Spiele hat und früher viele große Exklusivtitel erhielt, entschieden sich PC-Benutzer fast einstimmig, dass sie Steam bevorzugen. Dies könnte sich jedoch bald ändern, da Epic Games seinem Store eine wichtige Funktion hinzugefügt hat.

Wie PC Gamer entdeckt und in den Epic-Foren gepostet, ist das Pre-Loading jetzt im Epic Games Store verfügbar. 5 Tage oder 129 Stunden vor der Veröffentlichung eines Spiels können Sie die Dateien auf Ihren PC herunterladen, damit Sie sofort loslegen können, sobald sich die Schleusen öffnen.

Es ist unwahrscheinlich, dass sich das Pendel in Richtung Epic verschiebt, aber es ist gut zu sehen, dass ein stark nachgefragtes Feature seinen Weg auf den Online-Marktplatz findet, auch wenn es im Vergleich zu Steam Jahre zu spät kommt.

Der Epic Games Store hat sich in den letzten Jahren stetig verbessert, und obwohl viele PC-Benutzer ihn hauptsächlich als Fortnite-Launcher installiert haben, besteht die Möglichkeit einer glänzenden Zukunft, solange Epic weiterhin solche Änderungen vornimmt und neue Funktionen hinzufügt.