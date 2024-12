Der Epic Games Store bietet Orcs Must Die! 3 gratis in der Urlaubsaktion

HQ

Orks müssen sterben! 3, ein Action-Tower-Defense-Spiel, das von Robot Entertainment entwickelt wurde, ist derzeit kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Dieses zeitlich begrenzte Angebot ist Teil der laufenden Feiertagsaktion von Epic, bei der täglich kostenlose Spielgeschenke vergeben werden. Um das Spiel zu beanspruchen, müssen sich die Nutzer in ihr Epic Games-Konto einloggen und es vor Ablauf der Aktion zu ihrer Bibliothek hinzufügen.

Released in 2020, Orcs Must Die! 3 ist der vierte Teil der Orcs Must Die! Reihe. Das Spiel kombiniert die strategische Platzierung von Fallen mit dem Kampf in der Third-Person-Perspektive und fordert die Spieler heraus, Risse vor großen Ork-Armeen zu verteidigen. Es führt neue Funktionen ein, wie z. B. Kriegsszenarien, die massive Schlachten gegen überwältigende feindliche Truppen beinhalten, und Kriegsmaschinen, übergroße Fallen, die für große Gruppen von Feinden ausgelegt sind. Das Spiel unterstützt auch den kooperativen Mehrspielermodus für zwei Spieler, der es Freunden ermöglicht, sich gegen die Ork-Horden zu verbünden.