Der Epic Games Store beendet das Jahr 2023 mit einem Paukenschlag, indem er Ghostrunner kostenlos anbietet

HQ

Der Epic Games Store hat den Vorhang für sein letztes tägliches Freebie für 2023 gelüftet. Spieler haben bis morgen (1. Januar) um 16 Uhr GMT Zeit, Ghostrunner kostenlos zu ihren Bibliotheken hinzuzufügen.

Mit seiner rasanten Action und Cyberpunk-Ästhetik war Ghostrunner ein Spiel, in das wir uns bei der Veröffentlichung verliebt haben, und wir würden es von ganzem Herzen empfehlen, wenn Sie es noch nicht gespielt haben.

In unserer Rezension des Spiels sagten wir: " Die rasanten Bewegungsmechaniken, die Anforderungen an das Timing und das Kampfsystem sorgen in Kombination mit den abwechslungsreichen Gegnern für ein herausforderndes, aber erfüllendes Spielerlebnis."

Unabhängig davon ist die Fortsetzung des Spiels Ghostrunner 2 derzeit bis zum 10. Januar um 16 Uhr GMT mit 15 % Rabatt im Store erhältlich.