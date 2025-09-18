Der entzückende Pao Pao scheint deine nächste Lebenssimulations-Obsession zu werden

Es gab so viele aufregende Spiele und Enthüllungen im Rahmen der Convergence Games Showcase, aber für Fans von Lebenssimulationsprojekten könnte der kommende Titel des Entwicklers ArtDock interessant sein.

Pao Pao, wie das Spiel genannt wird, ist ein Koop-Open-World-Restaurant-Simulator, bei dem es darum geht, dass die Spieler zu einem skurrilen Tiercharakter werden und dann ihren Platz in der Welt als Besitzer eines Restaurants einnehmen, das von den Zutaten unterstützt wird, die man sammelt und bewirtschaftet.

In der Inhaltsangabe des Spiels heißt es: "Mach dich bereit, deine Fähigkeiten zu verbessern und Katzen, Füchse, Waschbären und andere Fuzzballs in einem echten kulinarischen Fest zu servieren. Fische, nimm Quests an, baue Feldfrüchte an, finde seltene Gegenstände und dekoriere deine kulinarische Bleibe!"

Während der Show wurde ein neuer Trailer für das Spiel enthüllt, der einige neue Orte, zusätzliche Questtypen und Ziele, verbesserte Angelmechaniken und breitere Charakterinteraktionen präsentierte, und ihr könnt all dies unten in Aktion sehen.

Was das Veröffentlichungsdatum von Pao Pao betrifft, so wissen wir nur, dass das Spiel im November auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen wird.