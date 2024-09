Der entzückende Multiplayer-Puzzler All You Need is Help ist gerade erschienen

Im Rahmen des Xbox Tokyo Game Show -Streams haben wir gerade einen guten Blick auf ein entzückendes Multiplayer-Puzzlespiel geworfen, das als All You Need is Help bekannt ist. Der Titel stammt vom Entwickler Q-Games Ltd. und ist der 17. skurrile Titel des Studios als Teil seiner PixelJunk-Serie.

Ziel ist es, sich mit Freunden zusammenzutun, um mit einer Auswahl von drehbaren Puzzlefiguren eine Lösung für ein puzzleartiges Problem zu finden. Im Wesentlichen müssen Sie sich so arrangieren, dass Sie hervorgehobene Quadrate auf einem Raster darunter abdecken, und das gesamte Erlebnis wurde so gestaltet, dass es für Familien und Freunde geeignet ist und die Menschen näher zusammenbringt.

Das Wunderbare an All You Need is Help ist, dass das Spiel auch gerade erst debütiert hat. Du kannst PC-Plattformen, Xbox One und Xbox Series X/S besuchen, um das Spiel zu holen und es sogar als Teil deines Game Pass -Abonnements zu genießen.