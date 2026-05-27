Der Entwurf des Abkommens zwischen Iran und den USA sieht offenbar vor, die Straße von Hormus auf das Vorkriegsniveau zu öffnen

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US-Präsident Trump wird später heute sein Kabinett einberufen, unter Druck, den andauernden Krieg im Iran zu lösen. Und während dies geschieht, werden beide Seiten die Verhandlungen über die Bedingungen eines Abkommens fortsetzen, ein Abkommen, das offenbar die Öffnung der Straße von Hormus auf Vorkriegsniveau einschränkt.

Wie CNN berichtete, das vom iranischen Staatsfernsehen aufgegriffen hat, enthalten die aktuellen Verhandlungen insbesondere Details zur Wiedereröffnung des entscheidenden Wasserwegs – dazu hat sich die USA bisher noch nicht geäußert.

Angeblich würde dies auch bedeuten, dass die USA ihre Blockade iranischer Häfen aufheben, und die US-Streitkräfte werden sich ebenfalls zurückziehen. Was die anderen Teile des Abkommens sind, einschließlich der nuklearen Ambitionen Irans, bleibt unklar.

Sobald die Kabinettssitzung vorbei ist, werden wir wahrscheinlich viel mehr wissen.