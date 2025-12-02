Der Entwickler von The Ascent verspricht eine Ankündigung der The Game Awards

HQ

Die Flut von Projekten und Ankündigungen, die bei The Game Awards vorgestellt werden sollen, nimmt zunehmend Gestalt an. Neben Geoff Keighleys Andeutungen auf bevorstehende Updates und Enthüllungen machen auch Entwickler mit, darunter auch das Team, das The Ascent gemacht hat.

Neon Giant hat sich an X gewandt, um eine Ankündigung unter The Game Awards anzuteasern. Uns wird nicht genau gesagt, was das Studio geplant hat, da wir einfach einen kurzen Satz bekommen, der lautet: "Nichts ist tabu" – alles bevor ein Save-the-Date vom 11. Dezember angegeben wird (die Show findet für die in Europa am 12. Dezember statt).

Es sieht so aus, als hätte das, was das Team gemacht hat, wieder ein urbanes Thema, also wenn dir The Ascent gefallen hat, ist diese Ankündigung wohl eine, die du nicht verpassen solltest.