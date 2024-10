Der Entwickler von Tales of Kenzera: Zau arbeitet an einem neuen isometrischen RPG

Obwohl Tales of Kenzera: Zau sich mit Themen wie Tod und Trauer beschäftigt, ist es nicht unbedingt ein düsteres und düsteres Spiel. Das bedeutet nicht, dass das Universum von Surgent Studios nicht ein bisschen kantig sein kann, und es wird versucht, eine dunklere Seite in Project Uso zu erkunden.

Im Gespräch mit VGC erklärte der Chef der Surgent Studios, Abubakar Salim, was Project Uso ist: "Die beste Art, wie ich es beschreiben kann, ist ein isometrisches, afro-gotisches Einzelspieler-Action-RPG", sagte er. "Es ist immer noch im Tales of Kenzera-Universum, aber es ist düsterer, es ist instinktiver, es ist düster. Die Geschichte (mit Zau) ist, dass man als Schamane den Gott des Todes herausfordert, um die Idee eines gesunden Umgangs mit Trauer zu betrachten, also kam ich auf die Idee, was wäre, wenn ein Leser inspiriert wird, dem Tod selbst zu trotzen, also erschafft er diesen Androiden, der dazu geschaffen ist, die Geister der Toten zu wiegen."

In diesem Spiel würdest du es mit einem Gott aufnehmen. Eshu, der Gott des Chaos, um genau zu sein. Ähnlich wie bei Baldur's Gate III oder Planescape: Torment steuerst du Charaktere in einer isometrischen Perspektive, aber mit einer afro-gotischen Ästhetik.

"Als leidenschaftliche Dungeons & Dragons-Spieler" sagte Salim. "Das Surgent-Team und ich wussten, dass wir uns an der Entwicklung unseres eigenen RPG-Systems versuchen wollten. Um Project Uso ein rasantes Echtzeit-Gefühl zu verleihen, haben wir das Schmelztiegel-System entwickelt, bei dem die Spieler gegen sich selbst würfeln müssen."

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für Project Uso, da das Studio noch auf der Suche nach einer Finanzierung ist, um diese Vision zum Leben zu erwecken.