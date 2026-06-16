Der Entwickler von Last of Us sagt, es sei gut, dass wir Intergalactic: The Heretic Prophet bei State of Play nicht gesehen haben

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Beim PlayStation State of Play konnten wir das Neueste und Beste von einigen großen Sony-Studios sehen, darunter Insomniac Games und Sony Santa Monica. Ein großer Sony-Name, der jedoch auffällig fehlte, war Naughty Dog, was einigen seltsam vorkam, da das Studio in Intergalactic: The Heretic Prophet ein neues Spiel vorgestellt hat.

Laut dem ehemaligen The Last of Us-Entwickler Del Walker sollten sich die Fans freuen, dass Intergalactic: The Heretic Prophet beim State of Play nicht aufgetaucht ist, da das bedeutet, dass Naughty Dog mit dem Spiel beschäftigt ist. "Jedes Mal, wenn ein AAA-Spielestudio Ressourcen auf die Erstellung eines Trailers umstellen muss, verliert das etwa 4 Monate tatsächlicher Entwicklungszeit. Schau, willst du ein neues Spiel oder nicht?", erklärte er in einem Beitrag auf X/Twitter (über GamesRadar).

Das stieß auf einige Gegenreaktionen auf Walkers Sichtweise, aber wie er in einem späteren Beitrag betonte, hat er die Erfahrung mit AAA-Spielen, um zu wissen, dass Trailer viel Zeit in Anspruch nehmen können. Da Intergalactic auch noch kein Veröffentlichungsdatum hat, ist es wahrscheinlich, dass Naughty Dog noch fleißig daran arbeitet, das Spiel in der Produktionsphase auszuarbeiten, was bedeutet, dass die Zeit besser darauf verwendet ist, es für uns besser zu machen, als einen auffälligen Trailer zu haben.

Wir wissen, dass Naughty Dog eines Tages zurückkehren wird, aber selbst wenn kein Trailer auf lange Sicht eine gute Sache ist, erinnert er uns daran, wie abwesend dieser Entwickler in den letzten halben Jahrzehnten war.