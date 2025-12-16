Der Entwickler von Kingdome Come: Deliverance II adressiert einen möglichen Switch 2-Start

HQ

Auch wenn es bei The Game Awards knapp einige wichtige Auszeichnungen verpasst hat, bleibt Kingdom Come: Deliverance II für viele eines der besten Spiele des Jahres. Die Besitzer der Nintendo Switch 2 hatten noch keine Gelegenheit, Bohemia im Nachfolger zu erkunden, aber bei DevGAMM haben wir den filmischen Direktor des Spiels gefragt, ob wir KCD II bald auf einer neuen Plattform sehen können.

"Das ist eine knifflige Frage. Wir haben, glaube ich, bereits den ersten auf der Switch ausgeliefert, und die Resonanz war gut", sagte Petr Pakar in unserem aktuellen Interview, als er gefragt wurde, wie seine Zwischensequenzen auf der Nintendo Switch 2 aussehen werden. "Ich kann mir nur vorstellen, dass sie auch gut sind. Ich meine, ich finde, sie sind wirklich sehr gut optimiert."

Das ist also kein Leugnen, dass das Spiel auf einer neuen Plattform erscheint. Pakar verweilte nicht lange beim Nintendo Switch 2-Release von Kingdom Come: Deliverance II, aber es scheint überhaupt kein lächerliches Konzept zu sein. Für weitere Informationen zu Kingdom Come: Deliverance II, den Zwischensequenzen und mehr lesen Sie das vollständige Interview unten: